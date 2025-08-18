0:00
18. 8. 2025

Marketingová agentura blízká zbrojaři Strnadovi pomáhala hnutí ANO s kampaní

V PP Partners Prague nyní pracuje Babišův dlouholetý stratég Vořechovský

Filip Zelenka

Poté, co Andreje Babiše opustily postupně všechny hlavní tváře marketingového týmu, spekulovalo se o tom, kdo předvolební kampaň ANO vymýšlí. Část odpovědi může nabízet transparentní volební účet hnutí. Z něj vyplývá, že pro stranu pracuje agentura PP Partners Prague mediálního stratéga Andreje Čírtka, který je ve veřejném prostoru znám zejména coby tiskový mluvčí miliardáře Michala Strnada.

Podílí se tak na marketingu pro zbrojařský kolos Czechoslovak Group, kopřivnického výrobce nákladních vozidel Tatra, výrobce brzdových systémů DAKO-CZ nebo hodinářskou značku Prim. Vlastníkem všech těchto firem je právě miliardář Strnad.

„Jednoduše řečeno jsme jednomu z kandidátů pomohli s rozjezdem sociálních sítí,“ odepsal Respektu na dotazy Čírtek s tím, že jeho společnost je nezávislou firmou a jedním z jejích klientů je mimo jiné holding Czechoslovak Group Michala Strnada.

Konkrétně hnutí ANO zaplatilo v květnu necelých 30 tisíc Čírtkově agentuře za správu sociálních sítí. Nejde přitom o jediné propojení s marketingem hnutí ANO. V květnu do Čírtkovy společnosti přešel dlouholetý stratég největší opoziční strany Vladimír Vořechovský, který strávil po boku Andreje Babiše přes deset let. Působil nejprve v jeho skupině Agrofert, poté na Úřadu vlády a později na tiskovém oddělení hnutí. Otázku, zda zakázka od hnutí ANO souvisí právě s příchodem Vořechovského, však Čírtek nechal bez odpovědi.

