Co se to s námi Rusy děje?
Známý spisovatel řízně reflektuje společnost i vlastní uvažování
K osmi letům nepodmíněně byl v srpnu 2023 v nepřítomnosti odsouzen moskevským soudem spisovatel, scenárista a publicista Dmitrij Gluchovskij. Od ledna 2022 pobýval pracovně v zahraničí, a když o měsíc později ruská vojska vtrhla na Ukrajinu, rozhodl se do vlasti nevrátit. Pokud by publikoval, co si myslí, uvěznili by jej. Ostatně měl už „nadrobeno“ z předchozích let, kdy komentoval, co se v Rusku děje.
Kniha My. Deník pádu přináší necelou půlstovku publicistických příspěvků z let 2012–2023 (v závěrečných deseti reflektuje situaci po celoplošném vpádu Ruska na Ukrajinu). Soubor však není prostým sebráním předtím publikovaných komentářů. Každému předchází výklad označený Kontext, jenž přibližuje souvislosti toho, k čemu se komentář vyjadřuje.
Za ním pak téměř vždy následuje poznámka Autorův pohled z budoucnosti, v níž Gluchovskij komentář glosuje optikou předloňského roku, kdy knihu sestavoval. Tato trojjedinost je užitečná jak pro orientaci v tématech, tak proto, že autor jaksi „na druhou“ reflektuje společnost i vlastní uvažování.
Reprezentativní věty
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu