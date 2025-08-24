0:00
Literatura24. 8. 2025

Co se to s námi Rusy děje?

Známý spisovatel řízně reflektuje společnost i vlastní uvažování

Josef Chuchma

K osmi letům nepodmíněně byl v srpnu 2023 v  nepřítomnosti odsouzen moskevským soudem spisovatel, scenárista a publicista Dmitrij Gluchovskij. Od ledna 2022 pobýval pracovně v zahraničí, a když o měsíc později ruská vojska vtrhla na Ukrajinu, rozhodl se do vlasti nevrátit. Pokud by publikoval, co si myslí, uvěznili by jej. Ostatně měl už „nadrobeno“ z předchozích let, kdy komentoval, co se v Rusku děje. 

Kniha My. Deník pádu přináší necelou půlstovku publicistických příspěvků z let 2012–2023 (v závěrečných deseti reflektuje situaci po celoplošném vpádu Ruska na Ukrajinu). Soubor však není prostým sebráním předtím publikovaných komentářů. Každému předchází výklad označený Kontext, jenž přibližuje souvislosti toho, k čemu se komentář vyjadřuje. 

Za ním pak téměř vždy následuje poznámka Autorův pohled z budoucnosti, v níž Gluchovskij komentář glosuje optikou předloňského roku, kdy knihu sestavoval. Tato trojjedinost je užitečná jak pro orientaci v tématech, tak proto, že autor jaksi „na druhou“ reflektuje společnost i vlastní uvažování. 

