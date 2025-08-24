0:00
Kontext24. 8. 2025

Co by měl každý deváťák vědět o penězích a nakládání s nimi? A co brání tomu, aby to všichni věděli už dnes?

Za týden nastoupí děti do školy, a kromě spousty jiných úkolů tam na ně čeká následující: naučit se, jak funguje vynález zvaný peníze. Sousloví „finanční gramotnost“ se v posledních deseti letech stalo zaklínadlem. Průzkumy ukazují, že čeští žáci (a v důsledku i čeští dospělí) se každým rokem orientují o něco lépe. Data ze stejných průzkumů však ukazují, že to stále není dost na to, aby se mohli ve světě úroků a úvěrů pohybovat bezpečně a s jistotou. Platí to minimálně pro třetinu z nich. Položili jsme proto několika lidem, kteří se v oboru vyznají, výše zmíněnou otázku.

Respekt
Astronaut
Zdeňka Hildová
Jakub Rychlý a Maria Šimůnková
Alena Opletalová
Daniel Hůle
