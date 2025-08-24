Kontext24. 8. 2025
Co by měl každý deváťák vědět o penězích a nakládání s nimi? A co brání tomu, aby to všichni věděli už dnes?
Za týden nastoupí děti do školy, a kromě spousty jiných úkolů tam na ně čeká následující: naučit se, jak funguje vynález zvaný peníze. Sousloví „finanční gramotnost“ se v posledních deseti letech stalo zaklínadlem. Průzkumy ukazují, že čeští žáci (a v důsledku i čeští dospělí) se každým rokem orientují o něco lépe. Data ze stejných průzkumů však ukazují, že to stále není dost na to, aby se mohli ve světě úroků a úvěrů pohybovat bezpečně a s jistotou. Platí to minimálně pro třetinu z nich. Položili jsme proto několika lidem, kteří se v oboru vyznají, výše zmíněnou otázku.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Literatura3 minuty
Knižní tipy
Agenda4 minuty
Pět světových zpráv
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Jeden den v životě3 minuty
Prima víkend
Tereza Gafna Váňová24. 8. 2025