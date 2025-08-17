0:00
Astrounat Brázda
17. 8. 20252 minuty

Kdo obdivuje těžkou váhu lží a demagogie

K liberální střední Evropě se blíží těžký vyzyvatel 

Dominika Perlínová

Donald Trump má nového favorita, konzervativního moderátora Dennise Pragera, zakladatele Prager University, který by mohl nahradit veřejnoprávní televizní stanici PBS, kterou Kongres připravil o peníze. 

Ačkoli název může klamat, PragerU není akreditovaná vzdělávací instituce, ale organizace, jež točí krátká a zábavná videa. Ty se sice tváří jako vzdělávací, ve skutečnosti ale šíří velmi konzervativní ideologii a často zavádějící nebo rovnou lživé informace. Prager se chlubí, že jeho cílem je „indoktrinovat“ děti, a jeho videa se už podařilo dostat do škol v několika amerických státech; sám se také podílel na oslavách 250 let nezávislosti organizovaných právě Trumpem.

Prager se chlubí, že jeho cílem je „indoktrinovat“ děti.

Odpoledne by tak na televizních obrazovkách už nebyly scénky populárního dětského pořadu Sezame, otevři se, které děti učí třeba šetřit vodou a být jeden k druhému hodný, ale videa, kde Kryštof Kolumbus vysvětluje, že otroctví nebylo tak hrozné, nebo ta, která zlehčují Varšavské povstání.  

