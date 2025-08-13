Co říkají děti o tom, jak je přimět nekoukat do telefonů
Generace, která vyrostla na obrazovkách, potřebuje ve skutečném světě více svobody (The Atlantic)
Jedno z běžných vysvětlení, proč děti tráví tolik volného času u obrazovek, zní takto: chytré telefony a sociální sítě je činí závislými. Děti zírají na svá zařízení a komunikují on-line namísto osobně, protože je k tomu takto technologie vycvičily.
To však opomíjí klíčovou část celého příběhu. Ve spolupráci s agenturou Harris Poll jsme provedli průzkum mezi skupinou Američanů, jejichž názory se v celostátních datech moc často neobjevují: mezi dětmi. To, co nám řekly, nabízí ucelený obraz o tom, jak se mění americké dětství – a co je ještě důležitější, jak ho zlepšit.
Svoboda v supermarketu
Agentura Harris Poll provedla v březnu průzkum mezi více než 500 dětmi ve věku od 8 do 12 let po celých Spojených státech. Dětem bylo zaručeno, že jejich odpovědi zůstanou anonymní. Výsledky průzkumu poskytly nezpochybnitelný důkaz o tom, že dětství strávené s telefonem je v plném proudu. Většina dětských respondentů uvedla, že vlastní chytrý telefon, a přibližně polovina dětí ve věku 10 až 12 let řekla, že většina nebo všichni jejich kamarádi používají sociální sítě.
