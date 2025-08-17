Album týdne: Ethel Cain pokračuje v příběhu jedné fatální teenagerské lásky ukončené vraždou
V samém závěru konceptuálního alba Preacher’s Daughter z roku 2022 nechala hlavní protagonistku zemřít rukou jejího únosce. Ten ji nejprve nutil k prostituci, následně zavraždil a snědl. Nyní se Ethel Cain ke svému útrapami stíhanému hudebnímu alter egu vrací a na desce nazvané Willoughby Tucker, I’ll Always Love You vypráví příběh fatální teenagerské lásky, který těmto událostem předcházel.
Hudebnice, písničkářka a producentka Ethel Cain (vlastním jménem Hayden Silas Anhedönia) na svých albech spojuje atmosféru jižanských gotických románů, hororů Stephena Kinga nebo filmů Davida Lynche s náladovými dream popovými a hutnými slowcoreovými sekvencemi. Willoughby Tucker, I’ll Always Love You je už druhé album, které Cain letos vydala, následuje po ambientním a droneovém Perverts – a pokud ji kritika dříve vyčítala přílišné nápodobování Lany Del Rey, pak nyní lze říci, že už zcela našla svůj vlastní výraz.
Novinka se odklání od popovějších momentů, které byly charakteristické pro její ranou tvorbu. Spoléhá na snivost a intenzitu spojenou s absorbováním vlivů slowcoreu, shoegazu a vlastně i hudby Angela Badalamentiho pro Lynchovy filmy. Willoughby Tucker, I’ll Always Love You popisuje nenaplněnou mladickou lásku situovanou do osmdesátých let. Hlavní hrdina Willoughby Tucker snáší týrání svého otce, válečného veterána z Vietnamu. Oba milenci přitom sní o společném útěku, ale než k němu dojde, je on odveden do války, zatímco na ni čeká únosce a osud zachycený na desce Preacher’s Daughter.
„Polož mě tam, kde zeleň štípe, slyším je zpívat: Milovat mě znamená vydržet mě,“ popisuje Ethel Cain v country nasáklém singlu Nettles, kde sama sebe a svoji osobnost přirovnává k pálivým kopřivám. Poslech chvílemi připomíná antickou tragédii a chvílemi true-crime podcast. Postupný rozpad lásky líčí předposlední desetiminutová skladba Tempest, v níž má Cain pro milence beznadějná slova: „Můžu tě uložit do postele, ale nedokážu zařídit, abys usnul.“ Ethel Cain toto vztahové drama naživo představí 1. listopadu ve velkém sále pražské Lucerny.
