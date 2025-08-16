Trump dohodl s Putinem velké aljašské nic
Pokud měla jednání obsah, zůstal utajen někde na vojenské základně
Velký humbuk, velká očekávání a na závěr tak nanejvýš velké nic. Páteční summit amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem skončil prakticky bez jakéhokoli pojmenovatelného výsledku.
Oba muži se zjevili na přistávací ploše americké vojenské základny Elmendorf-Richardsonna Aljašce, přátelsky se pozdravili, společně došli k Trumpovu vozu, dojeli v něm na místo jednání, poseděli se svými poradci a pak zmizeli každý se dvěma spolupracovníky a tlumočníkem do útrob vojenské základny k dvoustranným jednáním.
Když se z nich po třech hodinách zase vynořili, prohodili pár obecných vět o značném pokroku v jednání, navzájem si poděkovali, ujistili se o vzájemném přátelství a nepřipustili žádné otázky novinářů. Potom zmizeli. Válka na Ukrajině, o níž mělo v jednáních jít především, pokračuje dál. Prezidenti se nedohodli na příměří ani na čemkoliv dalším, co by mohli sdělit veřejnosti. Pokud měla jednání obsah, zůstal podezřele skromně utajen někde na Aljašce.
Neohrabanec
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu