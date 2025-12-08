Souboj o liberální hlasy slibuje drama. Překryv voličů Pirátů a STAN je podle sociologů „největší, jaký u hlavních uskupení najdeme“
Souboj o pozici liberální alternativy ke Spolu tak zatím zůstává otevřený. Co obě uskupení chystají, aby oslovila více lidí?
Ela letos půjde k volbám poprvé. Ze současné nabídky zvažuje dvě varianty. Piráti, nebo Starostové – a zatím se nemůže rozhodnout. Jedněm nemůže odpustit způsob, jakým odešli z vlády: celé tři roky podle ní vládní kolegy příliš nekritizovali a najednou „měli plnou pusu mafiánů“. Ale zároveň jí vadí i STAN: má kauzu Dozimetr a „někteří členové jsou konzervativní, což se u Pirátů nestane“, popisuje Ela své dilema.
Na otázku, kdo přesně je teď u STAN konzervativní (v minulosti k nim patřil třeba senátor Zdeněk Hraba, který už ale stejně jako řada dalších odešel), Ela říká, že si teď úplně nevzpomíná. „Ale je to strana, která vznikla ze Starostů, což většinou bývají muži středního věku, a do většího liberálna se vyprofilovali až časem, zatímco Piráti to mají v podstatě ve své DNA,“ říká. Nakonec se plánuje rozhodnout podle toho, kolik žen a zástupců mladé generace uvidí za obě strany ve veřejném prostoru. „Rozhodně plánuju kroužkovat, tak ať mám koho,“ říká obyvatelka Středočeského kraje.
Dilema, které Ela popisuje, je pro nadcházející volby svým způsobem klíčové. Letošní bitva o parlament nabízí tři velké souboje. Vyhraje volby ANO, nebo ho překvapivě předežene koalice Spolu? Bude hlavním hráčem antisystémové scény SPD, nebo Stačilo!? Stáhne si pod sebe zdejší liberální voliče STAN, nebo Piráti? Právě poslední otázka je dnes nejméně jednoznačná.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu