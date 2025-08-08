0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
8. 8. 202551 minut

Na mladé funguje tiktoková kampaň ANO, Spolu už prakticky nemůže vyhrát. Rozhovor se zástupci tří výzkumných agentur

Vládneme, nerušit #21: O politických preferencích i o tom, čí hlas bude ve volbách rozhodující

František Trojan

Do voleb zbývají necelé dva měsíce a vše nasvědčuje tomu, že v nich zvítězí hnutí ANO. Může se ještě stát něco, co by tento předpoklad zvrátilo? Komu pomůže mladá generace a komu pomůžou nerozhodnutí voliči? Na to ve speciální 21. epizodě podcastu Vládneme, nerušit odpovídají političtí analytici výzkumných agentur Pavel Ranocha (Kantar), Martin Kratochvíl (STEM) a Tereza Friedrichová (NMS Market research). Moderuje František Trojan.

Podcast je součástí série

Vládneme, nerušit

22 článků
22 podcastů
Všechno k sérii

