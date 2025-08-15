Daně, daně, daně. Jak se změní?
Možní koaliční partneři mají odlišné představy o daních, naopak nesmiřitelní soupeři přemýšlejí podobně
Daně patří mezi změny, které mají rychlý a viditelný dopad na životy voličů-občanů. Politický terén se však v posledních letech změnil, pravice a levice si v některých ohledech vyměnily pozice, priority jednotlivých stran tak nejsou tolik předvídatelné jako dřív, kdy právě přístup k ekonomice a přerozdělování peněz byl hlavní dělicí linií.
Těžiště politických svárů se však posunulo trochu jinam, v českém prostředí je například důležitější postoj k možné spolupráci s Andrejem Babišem na jedné a s Petrem Fialou na druhé straně, k podpoře Ukrajiny ve válce proti Rusku nebo ohledně přístupu ke klimatické politice Evropské unie.
Zároveň však daňová otázka začíná být paradoxně akutnější, než tomu bylo v minulosti, jelikož před Českem leží obří výzvy, na něž budou potřeba velké balíky peněz: navýšení výdajů na zbrojení, stavba Dukovan a vysokorychlostních tratí, přechod na zelenou ekonomiku nebo rostoucí podíl obyvatelstva v důchodu a strmě klesající porodnost. A proto je otázka „Kdo chce zvýšit a kdo snížit daně a odvody?“ pro budoucnost země stále důležitá.
ANO s ODS, Starostové s Piráty a lidovci
