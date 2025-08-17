Agenda17. 8. 20253 minuty
Pět světových zpráv
Znečišťování plasty se omezovat nebude
Státy OSN se nedokázaly shodnout na historicky první právně závazné dohodě, která měla snížit produkci plastů a znečišťování planety způsobené plasty. Evropská unie, Kanada a řada států Afriky a Latinské Ameriky prosazovaly ambiciózní cíle, zatímco především výrobci ropy v čele s arabskými monarchiemi silnější mezinárodní restrikce odmítali. Proti čemukoli nad rámec dobrovolného příslibu se jednotně postavily také Spojené státy. Podle odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se současná roční výroba do roku 2060 ztrojnásobí, pokud země nepřijmou závazná opatření.
Hizballáh hrozí své vlastní zemi
