Pět českých zpráv

Český tenisový svaz musí státu vracet desítky milionů
Český tenisový svaz má kvůli dotační kauze z éry bývalého předsedy Iva Kaderky vrátit státu dalších 52,5 milionu korun, celkově by měl kvůli nesprávnému nakládání se státními příspěvky zaplatit přes 77 milionů. Předseda ČTS Jakub Kotrba označil situaci za mimořádně vážnou. V dopise členům připustil, že svaz možná bude nucen dát do zástavy národní tenisový dvorec na Štvanici. Jeho prodej odmítl.
Vláda zveřejnila sbírku svého umění
Úřad vlády začal zveřejňovat na svém webu přehled uměleckých děl, která tvoří jeho rozsáhlé sbírky. Za zdmi jeho budov je asi 2000 malířských či sochařských děl a artefaktů užitého umění. Veřejnost dosud měla možnost se s nimi seznámit jen ojediněle. Díla jsou v pražské Strakově akademii, Kramářově vile, Lichtenštejnském a Hrzánském paláci a také ve vile Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. Úřad nejprve na webu představil výběr krajinomaleb z přelomu 19. a 20. století.
