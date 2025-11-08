Ranní postřeh Ondřeje Kundry: Bitcoinovo-ministerské selhání soudce Uhlíře
David Uhlíř by měl promluvit o své práci "koordinátora" rozplétání bitcoinové kauzy, jinak podkopává důvěru v sebe i ve stát
Bývalý ústavní soudce a advokát David Uhlíř je jistě právem vážený muž. Má za sebou úspěšné působení v nejdůležitějším soudě v Česku, do veřejné debaty vstupuje opakovaně se zajímavými postřehy a nechybí mu ani tolik potřebný vtip. Když ho ministryně spravedlnosti Eva Decroix před časem vybrala jako toho, kdo ji pomůže rozplést bitcoinovou kauzu, jež stála místo jejího předchůdce Pavla Blažka, protože přijetím bitcoinů podezřelé povahy ohrozil důvěru ve stát, zdálo se to jako dobrá volba. Uhlíř měl reputaci, nezávislost a kredibilitu, lidé mohli přijmout jakýkoliv jeho finální a argumenty podložený verdikt.
Jak známo, Uhlíř na ministerstvu předčasně skončil. Decroix důvody vysvětlovala dost klopotně, a byla za to logicky kritizována. Problém je ale i na straně Uhlíře. Dosud totiž nebyl schopný přesvědčivě sdělit, proč se tak stalo. Vlastně nechce vysvětlovat vůbec nic. S médii odmítá komunikovat, rozeslal do nich jen krátkou tiskovou zprávu, že stát neměl bitcoiny přijmout. Pak se Uhlíř odmlčel, ví se jen to, že žádnou závěrečnou zprávu už neudělá.
Autor těchto řádku v zákulisí slyšel mnoho důvodů, proč Uhlíř předčasně odešel. Většinou si protiřečí. Chtěl toho odhalit údajně až moc a šéfka justice to nechtěla, chtěl „vyslýchat“ členy ODS a ministryně spravedlnosti za ODS byla proti, nebo na druhé straně, že Decroix zjistila, že jeho najmutím sáhla vedle, protože věci nerozumí, není se v ní schopný zorientovat a zaplatit si vlastně nechává za nic. V tuhle chvíli jsou to jen spekulace a je to právě Uhlíř, kdo umožňuje svým bobříkem mlčení jejich roztáčení.
Má na to právo, ale měl by taky pochopit, že jeho postoj je krajně nezodpovědný, protože neochotou objasnit své až příliš krátké působení na ministerstvu dál podkopává důvěru lidí ve stát a jeho instituce. Je pozoruhodné, že to nechápe právě on, když mu až dosud – alespoň to šlo odvodit z jeho dlouhodobého vystupování – na téhle důvěře záleželo.
