Koncerty
The Raveonettes
MeetFactory, Praha, 3. 12.
Už od založení své kapely The Raveonettes v roce 2001 se dánská dvojice Sune Rose Wagner a Sharin Foo nepřestává inspirovat garážovou i psychedelickou hudbou, devadesátkovým shoegazem i padesátkovým rokenrolem. The Velvet Underground mají mezi jejich vzory stejné místo jako The Jesus and Mary Chain nebo Ramones. K tomu ale nepohrdnou hlasovými harmoniemi v duchu The Everly Brothers anebo The Ronettes a spoléhají na studiové nahrávací techniky Phila Spectora a jeho vynález hlukových stěn. Přestože mají The Raveonettes až encyklopedické znalosti poválečného rokenrolu a kytarové hudby, jejich nahrávky rozhodně nejsou pouhopouhé retro a svou energií i schopností všechny ingredience nečekaně kombinovat si umí pub- likum hravě podmanit. Do Prahy přijíždějí v rámci turné k poslednímu albu Pe’ahi II.
Orchestr BERG & Peter Vrábel
DOX+, Praha, 8. 12.
Na závěr sezony, v níž orchestr BERG slaví pětadvacet let své existence, přichází přední tuzemské těleso zaměřené na soudobou hudbu se speciálním narozeninovým večerem. Ten bude patřit projektu 25x2, v jehož rámci dostalo pětadvacet českých skladatelů a skladatelek velmi specifické zadání vytvořit krátká dvouminutová díla. Z těchto hudebních pohlednic pak bude dohromady složená celovečerní kompozice, jež zde zazní v premiéře. Mezi oslovenými figurují namátkou Michal Nejtek, Lucie Páchová, Miroslav Pudlák, Jakub Rataj, Martin Smolka, Soňa Vetchá nebo Jana Vöröšová.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Anne Applebaum: Temný plán, který je zárukou budoucí války
Knižní novinky a tipy
SEZONA
kulturní tipy zima 2025–2026