0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když se mladí lidé naštvou
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Respekt Sezona23. 11. 202510 minut

Koncerty

Pavel Turek

The Raveonettes 
MeetFactory, Praha, 3. 12. 

Už od založení své kapely The Raveonettes v roce 2001 se dánská dvojice Sune Rose Wagner a Sharin Foo nepřestává inspirovat garážovou i psychedelickou hudbou, devadesátkovým shoegazem i padesátkovým rokenrolem. The Velvet Underground mají mezi jejich vzory stejné místo jako The Jesus and Mary Chain nebo Ramones. K tomu ale nepohrdnou hlasovými harmoniemi v duchu The Everly Brothers anebo The Ronettes a spoléhají na studiové nahrávací techniky Phila Spectora a jeho vynález hlukových stěn. Přestože mají The Raveonettes až encyklopedické znalosti poválečného rokenrolu a kytarové hudby, jejich nahrávky rozhodně nejsou pouhopouhé retro a svou energií i schopností všechny ingredience nečekaně kombinovat si umí pub- likum hravě podmanit. Do Prahy přijíždějí v rámci turné k poslednímu albu Pe’ahi II.

Orchestr BERG & Peter Vrábel
DOX+, Praha, 8. 12. 

↓ INZERCE

Na závěr sezony, v níž orchestr BERG slaví pětadvacet let své existence, přichází přední tuzemské těleso zaměřené na soudobou hudbu se speciálním narozeninovým večerem. Ten bude patřit projektu 25x2, v jehož rámci dostalo pětadvacet českých skladatelů a skladatelek velmi specifické zadání vytvořit krátká dvouminutová díla. Z těchto hudebních pohlednic pak bude dohromady složená celovečerní kompozice, jež zde zazní v premiéře. Mezi oslovenými figurují namátkou Michal Nejtek, Lucie Páchová, Miroslav Pudlák, Jakub Rataj, Martin Smolka, Soňa Vetchá nebo Jana Vöröšová.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články