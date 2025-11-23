0:00
Respekt
Pět světových zpráv

OSN schválila Trumpův návrh na budoucnost Pásma Gazy

Rada bezpečnosti OSN v pondělí schválila rezoluci, která počítá s vysláním mezinárodních bezpečnostních sil do Pásma Gazy a s možností budoucího nezávislého palestinského státu. Rezoluce vychází z plánu příměří amerického prezidenta Donalda Trumpa – plánuje mimo jiné ustavení mezinárodního výboru, v jehož čele by stál Trump a jenž by dohlížel na dění na palestinském území. Americký návrh prošel při hlasování v poměru třináct ku nule – Čína a Rusko se zdržely. „Toto se zapíše jako jedna z nejdůležitějších rezolucí v historii Spojených národů a povede k dalšímu míru na celém světě,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Proti návrhu se však postavilo teroristické hnutí Hamás, podle něhož přijatá rezoluce neodpovídá palestinským požadavkům. V Pásmu Gazy od 10. října platí příměří – Izrael i Hamás se však navzájem obviňují z toho, že jej porušují. 

Sabotáž v Polsku, tamní klíčovou infrastrukturu bude chránit 10 tisíc vojáků

Polsko požaduje vydání dvou podezřelých z víkendové sabotáže na polské železnici, která slouží mimo jiné k přepravě zbraní na Ukrajinu. Z víkendové sabotáže na železniční trati mezi Varšavou a Lublinem jsou podezřelí Jevhenij Ivanov a Oleksandr Kononov. Varšava je označila za teroristy v ruských službách. Ani jednoho polské úřady nezadržely, protože uprchli do Běloruska, odkud předtím do Polska také přicestovali. V případě dopadení a odsouzení jim v Polsku hrozí doživotí. V reakci na sabotáž už polské úřady oznámily, že k ochraně klíčové infrastruktury nasadí na 10 tisíc vojáků.

