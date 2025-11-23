Kultura23. 11. 20252 minuty
Album týdne: Austra na novince míří za nadějí a nechce při tom lidi vystrašit přepálenými emocemi
Jaké to je chtít ovládnout velké emoce, které lze jen těžko udržet pod kontrolou? Zhruba to je leitmotivem nového alba Chin Up Buttercup, které po pětileté pauze natočila kanadská písničkářka Katie Stelmanis vystupující pod jménem Austra.
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
6 minut
Anne Applebaum: Temný plán, který je zárukou budoucí války
Anne Applebaum , The Atlantic24. 11. 2025
Respekt Sezona27 minut
Knižní novinky a tipy
Pavel Kroulík, Kateřina Mázdrová23. 11. 2025
Respekt Sezona1 minuta
SEZONA
kulturní tipy zima 2025–2026
Jan H. Vitvar23. 11. 2025