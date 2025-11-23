0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když se mladí lidé naštvou
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Respekt Sezona23. 11. 20251 minuta

SEZONA

kulturní tipy zima 2025–2026

Jan H. Vitvar

Drahé čtenářky, drazí čtenáři,

na obálce našeho přehledu kulturních tipů na nastávající zimu najdete fotografii Dagmar Hochové z její aktuální výstavy v GHMP. Pořídila ji v roce 1967, kdy proběhl IV. sjezd Svazu československých spisovatelů. Dramatik Václav Havel na něm vystoupil s kritikou státní cenzury, jež tehdy už devatenáct let svazovala českou kulturu. A kvůli které byla spousta jeho kolegů a kolegyň i na konci „zlatých šedesátých“ stále zakázaná. Cenzura byla s velkou slávou zrušena následující rok. Aby byla po sovětské invazi na jeho konci v tichosti opět obnovena – na dalších dvacet let. 

   Na téhle skoro šedesát let staré fotce to vypadá, jako by usmívající se Havel věřil, že to v námi přes všechny překážky musí stejně skončit dobře. Dřív nebo později. Mějme to na paměti, když se o naši budoucnost dneska opět začínáme bát.

↓ INZERCE

Jan H. Vitvar

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články