Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Ochladilo se a noční teploty opakovaně klesly k mrazivým hodnotám. Většina lyžařských areálů zahájila umělé zasněžování sjezdovek. Z letních sídel na severovýchodě se do svých zdejších zimovišť vrátili havrani. Škola nadnárodní správy v paláci Buontalenti v italské Florencii slavnostně otevřela sál pojmenovaný po bývalém československém a českém prezidentovi Václavu Havlovi. Vojáci včetně aktivních záloh cvičili po celém Česku obranu kritické infrastruktury státu. Dosud nevysvětlený kolaps populární služby Cloudflare zajišťující ochranu webových stránek před kybernetickými nájezdy způsobil nedostupnost 20 procent světového internetu. Jde o další plán o Ukrajině bez Ukrajiny, o takový ten mnichovský scénář, před kterým jsem vždycky varoval, komentoval ministr zahraničí Jan Lipavský po neformálním setkání se svými unijními kolegy v Bruselu nový mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož by ruská válka proti Ukrajině měla skončit tak, že Ukrajina odevzdá Rusku pětinu svého území a zaváže se zásadním způsobem snížit velikost své armády i výzbroje; podle amerického Institutu pro studium války znamená plán de facto kompletní kapitulaci Ukrajiny a vytvoření podmínek pro další ruskou agresi na západ a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ohlásil, že se o věci chystá diskutovat v Bílém domě přímo se svým prezidentským protějškem Trumpem. Je přirozené ptát se, co to je, jsme rádi, že o tom svět přemýšlel spolu s námi, a teď můžeme říct, že nevidíme nic, co by mohlo vést k domněnce, že je to něco jiného než kometa, citoval i zdejší tisk vyjádření amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír k novým snímkům mezihvězdného objektu 3I/ATLAS, o kterém se spekulovalo jako o tajuplné mimozemské sondě, ale kterou teď astronomové označili za kometu starší než Země a nazvali ji „přátelským návštěvníkem Sluneční soustavy“. V hale kyjevského nádraží zahrály společně Ódu na radost dechové orchestry prezidentů Česka a Ukrajiny. Tuzemská veřejnost si připomenula 36. výročí chvíle, kdy v tehdejším Československu padl komunistický režim a do českých zemí přišla svoboda. Experti ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR dospěli k závěru, že podle dostupných průzkumů dnes až 20 procent Čechů nepodporuje demokracii a svůj proruský postoj považují za odpor proti establishmentu a vzpouru proti mainstreamu. Nic netrvá věčně. Čekat se to dalo, ale ne, že to bude tak brzo, komentoval závodní báňský záchranář ve společnosti OKD Petr Szwanczar pro média zprávu, že po lednovém zavření posledního aktivního dolu ČSM zůstanou na Ostravsku, Karvinsku a v části Beskyd pod zemí dvě miliardy tun černého uhlí, které stát zatopí a zdroj pak už bude nepoužitelný. V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se konala pohřební mše za zesnulého kardinála Dominika Duku. Při honu na Tachovsku trefil špatně mířící myslivec do hlavy kolegu a na místě ho zabil. Klimatologové upozornili občany, že navzdory současnému chladu a mrazům zažíváme teplejší počasí než dřív a opravdová podzimní sychravost se přesouvá do měsíců, kterým v minulosti dominoval sníh. Patnáctiletý Martin, kterého v létě zasáhl během fotbalového tréninku v Opavě blesk, se po dvou měsících rehabilitací vrátil do normálního života a začal chodit do školy.
