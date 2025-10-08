Pět českých zpráv
ANO hegemon, Piráti rostou
Hnutí ANO by podle volebního modelu agentury Ipsos na přelomu července a srpna vyhrálo volby se ziskem 34,9 procenta hlasů. Koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, by měla 21,9 procenta. Do sněmovny by se dostala také hnutí SPD a STAN, stejně jako Piráti a Stačilo!, za které kandidují komunisté a sociální demokraté. V porovnání s předchozím červnovým průzkumem si polepšili hlavně Piráti, a to o zhruba dva procentní body.
Okamura obviněn
Státní zástupce podal obžalobu na poslance Tomia Okamuru a jeho hnutí SPD za podněcování k nenávisti. Kauza souvisí s loňskými předvolebními plakáty této strany. V případě prokázání viny hrozí Okamurovi šest měsíců až tři roky vězení. Okamura ČTK řekl, že jde o pokračující snahu vládní koalice kriminalizovat jeho osobu i SPD. A porušení zákona popírá.
