Zelenský obtížně přijímá kritiku a chce maximálně soustředit moc pod sebe
S šéfredaktorkou Kyiv Independent Olgou Rudenko o zásahu ukrajinského prezidenta proti protikoručním agenturám, trendy protestům a klidu před bouří
Po mohutných protestech veřejnosti odvolal prezident Volodymyr Zelenskyj své rozhodnutí vzít nezávislost dvěma protikorupčním institucím – Národnímu protikorupčnímu úřadu Ukrajiny (NABU) a Speciální protikorupční prokuratuře (SAP) – a vrátil jim ji. Jak si jeho původní krok s odstupem vysvětlujete?
Z toho, co o tom víme, a to jsme popsali v našem zpravodajství, byla hlavním důvodem snaha prezidenta ochránit blízký okruh lidí kolem něj před možným protikorupčním vyšetřováním. Máme tu více případů. Třeba Zelenského politický spojenec, místopředseda vlády a ministr národní jednoty Oleksij Černyšov byl jednou z protikorupčních agentur označen za podezřelého v rozsáhlém případě nelegálního obchodování s pozemky v Kyjevské oblasti. Černyšov je pro prezidenta důležitý muž a to, že je vyšetřován, je pro něj problém. Národní protikorupční úřad se rovněž zajímal o dnes už bývalého zástupce vedoucího kanceláře prezidenta Rostyslava Šurmu. Je vyšetřován kvůli možnému střetu zájmů, ze své pozice měl lobbovat za svého bratra, který později získal lukrativní zakázky. Podezřelých lidí je více.
Jsou to převážně lidé působící v Zelenského prezidentské kanceláři?
Ne nutně. Rostyslav Šurma je už od loňska mimo, když se začaly kontroverze probírat, tak ho Zelenskyj odvolal. Jeho případ tím ale neskončil. NABU sbíralo důkazy a nyní policie dokonce prohledala Šurmovu bavorskou rezidenci. To mohla být jedna z věcí, které Zelenským otřásly. NABU sáhlo na někoho ze srdce jeho týmu, i když už v něm přímo nebyl. Je to stále vlivný člověk, v prezidentské kanceláři zodpovídal za obchodní a ekonomické záležitosti administrativy, do hodně věcí a zakázek viděl. Také se šíří zvěsti, že policisté se zajímají o jednoho přítele prezidenta, který nikdy neměl veřejnou pozici, ale působil v zákulisí.
