0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Miliardář Tykač vyráží do boje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Zahraničí8. 12. 202514 minut

Mlčenlivý řezník Bašár Asad se skrývá v Moskvě

Investigace týdeníku Die Zeit: Bývalý syrský diktátor přesně před rokem uprchl ze země a žije pod Putinovou ochranou. Jaké stopy po něm zůstaly?

Kefah Ali Deeb
,
Andrea Backhaus
,
Lea Frehse
,
Samiha Shafy
,
Michael Thumann
,
Annabel Wahba
,
Die Zeit

Před domem bývalého diktátora se návštěvník cítí hodně maličký. Skleněná fasáda mrakodrapu se tyčí do výšky 300 metrů. Stojí v Moskva City, futuristické obchodní čtvrti v ruském hlavním městě. Zde nyní žije a je dobře ukrytý muž, který nechal bombardovat vlastní lid: Bašár Asad, řezník Sýrie.

V mrakodrapu jeho klan sídlí stejně honosně jako v minulosti, rodina tu vlastní kolem dvaceti luxusních bytů. Nelze je navštívit. Bašár Asad nebyl pro Die Zeit dostupný – pozvání na čaj nepřišlo. Přesto lze z letmé návštěvy získat nějaké dojmy o Asadově tajném životě v novém okázalém domově.

U vchodu čeká Nataša, realitní agentka, která nechce prozradit své skutečné jméno. Vstupní hala je dvacet metrů vysoká, prosvětlená a zdobená moderním uměním. Jsou zde pohovky a oddělené salonky, podává se uvítací drink. Prokážeme svou totožnost a po důkladné kontrole dostaneme propustku. Později nás Nataša chce provést několika byty, které jsou vybavením a číslem patra srovnatelné s byty rodiny Asadových. „V těchto věžích bydlí mnoho politiků,“ šeptá s úctou. „A mnoho cizinců.“

↓ INZERCE

Dědic krvavého režimu

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články