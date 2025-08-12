Mlčenlivý řezník Bašár Asad se skrývá v Moskvě
Investigace týdeníku Die Zeit: Bývalý syrský diktátor přesně před rokem uprchl ze země a žije pod Putinovou ochranou. Jaké stopy po něm zůstaly?
Před domem bývalého diktátora se návštěvník cítí hodně maličký. Skleněná fasáda mrakodrapu se tyčí do výšky 300 metrů. Stojí v Moskva City, futuristické obchodní čtvrti v ruském hlavním městě. Zde nyní žije a je dobře ukrytý muž, který nechal bombardovat vlastní lid: Bašár Asad, řezník Sýrie.
V mrakodrapu jeho klan sídlí stejně honosně jako v minulosti, rodina tu vlastní kolem dvaceti luxusních bytů. Nelze je navštívit. Bašár Asad nebyl pro Die Zeit dostupný – pozvání na čaj nepřišlo. Přesto lze z letmé návštěvy získat nějaké dojmy o Asadově tajném životě v novém okázalém domově.
U vchodu čeká Nataša, realitní agentka, která nechce prozradit své skutečné jméno. Vstupní hala je dvacet metrů vysoká, prosvětlená a zdobená moderním uměním. Jsou zde pohovky a oddělené salonky, podává se uvítací drink. Prokážeme svou totožnost a po důkladné kontrole dostaneme propustku. Později nás Nataša chce provést několika byty, které jsou vybavením a číslem patra srovnatelné s byty rodiny Asadových. „V těchto věžích bydlí mnoho politiků,“ šeptá s úctou. „A mnoho cizinců.“
Dědic krvavého režimu
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu