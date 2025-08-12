0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Garrigue8. 12. 20255 minut

Klamání uživatelů, blokování výzkumu, netransparentní reklamy. Proč EU vadí Muskova síť X

Garrigue: Zmařený puč v Beninu – Skoro branná povinnost v Německu – Omezená pomoc OSN

Dominika Perlínová

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu ze sítě X,

o víkendu se na sociální síti X strhla obrovská vlna kritiky vůči Evropské unii. Zapříčinilo ji páteční rozhodnutí Evropské komise dát X, dříve známé jako Twitter, pokutu za porušování unijních pravidel a klamání jejích uživatelů. Její současný majitel miliardář Elon Musk se začal zuřivě bránit a označuje unijní krok za cenzuru. O jádru sporu si můžete přečíst v dnešním newsletteru. Nejdříve se však pojďme podívat, co se děje ve světě. 

