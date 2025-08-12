Klamání uživatelů, blokování výzkumu, netransparentní reklamy. Proč EU vadí Muskova síť X
Dobrý den z Prahy a tak trochu ze sítě X,
o víkendu se na sociální síti X strhla obrovská vlna kritiky vůči Evropské unii. Zapříčinilo ji páteční rozhodnutí Evropské komise dát X, dříve známé jako Twitter, pokutu za porušování unijních pravidel a klamání jejích uživatelů. Její současný majitel miliardář Elon Musk se začal zuřivě bránit a označuje unijní krok za cenzuru. O jádru sporu si můžete přečíst v dnešním newsletteru. Nejdříve se však pojďme podívat, co se děje ve světě.
