Zahraničí8. 12. 20259 minut

Američtí republikáni se hádají o čínské drony. Bojí se špionáže a zároveň je potřebují kvůli zemědělství

Část Kongresu se obává, že Peking je dokáže prostřednictvím bezpilotních strojů špehovat, jiní zákonodárci varují, že jejich zákaz bude katastrofou

Dominika Perlínová

Drony jsou nyní všudypřítomné. Ukrajina i Rusko se snaží rychle doplňovat vlastní zásoby, protože se moderní bezpilotní letouny staly jednou z nejdůležitějších součástí probíhající války. Evropa už nyní musí řešit neznámo kým vypouštěné drony, které blokují letiště nebo ohrožují vzdušný prostor. Zároveň se však tyto přístroje staly i běžnou součástí policejní práce nebo filmového natáčení. Všudypřítomná a užitečná hračka má přitom jednu problematickou vlastnost: naprostá většina běžně používaných dronů pochází z Číny. Ještě před pár lety se nad tím nikdo nepozastavoval. Někdejší britský kapitán Hugo Crawford dokonce přiznal, že když před několika lety pro svou jednotku britské armády s omezeným rozpočtem nakupoval čínské drony, nikdo to vůbec neřešil. Dnes je ale situace jiná a zbytek světa se snaží dohnat asijskou velmoc, která technologii zcela ovládla. Poslední hádky mezi vládnoucími americkými republikány v Kongresu však ukazují, že to není vůbec jednoduchý úkol.

V centru rostoucího sporu stojí čínská společnost Shenzhen Da-Jiang Innovations Sciences and Technologies Company Limited, běžně známá jako DJI, která patří mezi největší výrobce dronů na světě a podle stanice Fox News prodává více než polovinu komerčních dronů v USA. Nejedná se přitom ani tak o drony pro zábavu, jako spíše o dnes už v podstatě nepostradatelnou součást moderního zemědělství USA a o důležitý nástroj tamní policejní nebo záchranářské práce. A právě tady se obchodní spory a stupňující se napětí mezi Pekingem a Washingtonem střetávají na překvapivé rovině.

Vládnoucí republikáni, kteří jinak v naprosté shodě odhlasovávají zákony ve Sněmovně reprezentantů i Senátu, kde mají pohodlnou většinu, se nyní rozhádali a marně hledají kompromis. Demokraté, kteří vládní návrhy blokují, jim do boje nezasahují a návrh k obrannému rozpočtu odmítají z jiných důvodů. Zatímco konzervativní zastánci tvrdého postoje vůči Číně, jako je například newyorská kongresmanka Elise Stefanik, prosazují zákaz bezpilotních letadel čínské výroby z důvodu národní bezpečnosti, řada republikánských zákonodárců varuje jménem voličů z venkovských oblastí, že takový zákaz vystaví farmářské živobytí zvýšenému riziku bankrotu. Drony DJI jsou totiž klíčovým zemědělským nástrojem pro ošetření několika set druhů plodin na polích a v sadech. „Více než 90 procent postřikových dronů, které naše odvětví používá, pochází z Číny,“ uvedla American Spray Drone Coalition. 

