Výsledky voleb: Vítejte v Babišově snu
Který Okamura a Turek mohou splnit
Andrej Babiš suverénně vyhrál volby, občanům se jako adept na premiéra předvedl s malým reproduktorem a italským popem a rozchechtaně slavil vítězství. Pětatřicet procent hlasů, osmdesát poslanců, mandát jeho hnutí k vládě je nerozporovatelný. Ale i tohle drtivé vítězství ho začne brzy dohánět a žádné jednoduché čtyři roky to nebudou. Proklamuje, že chce vládnout sám. To se mu může splnit, jeho jediní možní partneři, Motoristé a Okamurova SPD, se mohou s tichou podporou menšinové vlády spokojit. Něco za to budou chtít.
Je jenom na Babišově vyjednávacím umu a vůli, jak silná jeho vláda bude. Nejde jen o Babišův exekutivní komfort. Vzhledem k tomu, jaké představy o světě a jaké plány se svými spoluobčany obě strany (a SPD obzvlášť) mají, je ve hře i budoucnost Česka.
Krásných třicet pět
Novináři čekající na tiskovou konferenci vítěze voleb si mohli na zdi za řečnickým pultem prohlížet projekce hesel „bude líp“, „volte lepší život“, „důchod už v 65“, „levnější hypotéky“ a „slevy na jízdné“. Když do konferenčního sálu s médii dorazil v 18.15 Andrej Babiš, setkání se okamžitě proměňuje v oslavný večírek. Babišovi příznivci, nově zvolení poslanci a někteří budoucí ministři svému předsedovi zpívají píseň, kterou si on sám v posledních dnech na veřejnosti hlasitě broukal. Italský hit z osmdesátek Sarà perché ti amo si pustil i v autě, když jel ve čtvrtek z poslední televizní debaty na Nově s Petrem Fialou a nechal se zachytit na video, jak se do rytmu zmítá – tak trochu jako smyslů zbavený.
