Miloš Zeman: Babiš je nezdvořilý, pozval mě, a pak to zrušil. A nic nevysvětlil
Zemanovu podporu Ukrajiny a zároveň Kateřiny Konečné nechápou ani příznivci exprezidenta
Do společenského centra Univerzita v Táboře přijel v pondělí navečer bývalý prezident Miloš Zeman. O den dřív slavil narozeniny o padesát kilometrů dál na jihu Čech, v hotelu Štekl v Hluboké nad Vltavou, a dnes tu bude návštěvníkům besedy podepisovat svou knihu Prezidentský úděl. Setkání s bývalým prezidentem svolal do Tábora spolek pro „změnu režimu“ Svatopluk, a tak tu na stolku vedle knížek leží i předvolební tiskoviny strany Stačilo! s fotkami její hlavní tváře, komunistky Kateřiny Konečné.
Předseda spolku Svatopluk a zároveň hlavní ideolog Stačilo! Petr Drulák debatu Zemana s občany moderuje. Miloš Zeman je stoupenec Stačilo!: před deseti dny tuto koalici veřejně podpořil do voleb a krátce předtím pomáhal domlouvat spojenectví zbytku sociálnědemokratické strany pod předsednictvím Jany Maláčové s komunisty.
Tohle rozhodnutí bývalého prezidenta přišlo až v průběhu září, původně byl připraven předvolebně na velkém mítinku v Ostravě podpořit hnutí ANO Andreje Babiše. Babiš ale nakonec podle informací serveru Seznam Zprávy domluvenou podporu Zemana bez vysvětlení odřekl, mítink zrušil a exprezident byl nucen nabídnout svůj politický kapitál jinde.
U stolku s knihami sedí v Táboře i externí novinář bulvárního deníku Blesk a Radia Prostor a ředitel knižního nakladatelství Olympia Luboš Procházka, který s Milošem Zemanem v časech jeho prezidentství pořizoval přátelské rozhovory na Frekvenci 1. Luboš Procházka je zároveň i Zemanův kamarád a teď v Táboře Respektu popisuje, jak to s rušením zmíněného ostravského mítinku bylo.
