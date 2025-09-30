0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zvolí si Česko vládu hněvu?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko30. 9. 20256 minut

Miloš Zeman: Babiš je nezdvořilý, pozval mě, a pak to zrušil. A nic nevysvětlil

Zemanovu podporu Ukrajiny a zároveň Kateřiny Konečné nechápou ani příznivci exprezidenta

Ivana Svobodová

Do společenského centra Univerzita v Táboře přijel v pondělí navečer bývalý prezident Miloš Zeman. O den dřív slavil narozeniny o padesát kilometrů dál na jihu Čech, v hotelu Štekl v Hluboké nad Vltavou, a dnes tu bude návštěvníkům besedy podepisovat svou knihu Prezidentský úděl. Setkání s bývalým prezidentem svolal do Tábora spolek pro „změnu režimu“ Svatopluk, a tak tu na stolku vedle knížek leží i předvolební tiskoviny strany Stačilo! s fotkami její hlavní tváře, komunistky Kateřiny Konečné.

Předseda spolku Svatopluk a zároveň hlavní ideolog Stačilo! Petr Drulák debatu Zemana s občany moderuje. Miloš Zeman je stoupenec Stačilo!: před deseti dny tuto koalici veřejně podpořil do voleb a krátce předtím pomáhal domlouvat spojenectví zbytku sociálnědemokratické strany pod předsednictvím Jany Maláčové s komunisty.

Tohle rozhodnutí bývalého prezidenta přišlo až v průběhu září, původně byl připraven předvolebně na velkém mítinku v Ostravě podpořit  hnutí ANO Andreje Babiše. Babiš ale nakonec podle informací serveru Seznam Zprávy domluvenou podporu Zemana bez vysvětlení odřekl, mítink zrušil a exprezident byl nucen nabídnout svůj politický kapitál jinde.

↓ INZERCE

U stolku s knihami sedí v Táboře i externí novinář bulvárního deníku Blesk a Radia Prostor a ředitel knižního nakladatelství Olympia Luboš Procházka, který s Milošem Zemanem v časech jeho prezidentství pořizoval přátelské rozhovory na Frekvenci 1. Luboš Procházka je zároveň i Zemanův kamarád a teď v Táboře Respektu popisuje, jak to s rušením zmíněného ostravského mítinku bylo. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články