Česko5. 10. 20258 minut

Karel Havlíček: Kdybychom tu nebyli, zvítězí komunisté a extremisté  

S dvojkou ANO o tom, za co jim mají být lidé vděční, že bude po jejich a co udělají s Českou televizí

Ivana Svobodová

Máte za sebou výraznou výhru ve volbách. Co jste dohodli za další postup na předsednictvu strany?

Zmocnili jsme pana Babiše, aby začal vyjednávat. Průběžně bude informovat užší vedení nebo se budeme i scházet. Zítra se sejde Andrej Babiš s prezidentem Pavlem, a od toho se to bude odvíjet. 

Andrej Babiš vystupuje jako lídr v roli budoucího premiéra. Ale je pravděpodobné i to, že premiérem budete, kvůli jeho střetu zájmů, vy. Počítáte s tím? 

To není pravděpodobné. Pan Babiš už se s prezidentem jednou setkal a v neděli si jde pana prezidenta vyslechnout a domluvit se na dalším postupu. 

