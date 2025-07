Jiří Kobza: Myslím si, že Okamura za referendum o EU krvácet nebude

To není rozhodující, v momentě, kdy jsem odcházel, kandidátky, nebyly ještě zdaleka uzavřeny. A tohle by mi ani tak nevadilo, já jsem v minulých volbách přeskočil ze čtvrtého místa. Jde o to, že jsem dal dohromady knihu o konzervativních hodnotách nazvanou Naše země na rozcestí. Jsem pod ní podepsaný. Teď přišla Šichtařová, která začala hlásat takový ten prvobytně pospolný kapitalismus ze začátku devadesátých let, všechno zprivatizovat – a do toho já ideologicky nemůžu jít, protože bych v podstatě popřel sám sebe. Já si myslím, že stát je nástroj, který si občané platí a který mu za to má zajišťovat služby – že to nemá být byznys.