Jeffrey Epstein vstal z mrtvých a americký prezident čelí vážné krizi důvěry v řadách vlastních příznivců

Zradil Donald Trump své příznivce? Rozpadá se mu jeho hnutí sjednocené pod heslem Make America Great Again (MAGA) pod rukama? Jeho stoupenci očekávali zásadní odhalení, které, jak jim bylo slíbeno, ukáže všem Američanům to, v co oni uvěřili už dávno – že Spojené státy ovládá zločinecké spiknutí politiků, bankéřů a podnikatelů, jednoduše „globálních elit“. Důkaz byl na dosah, stačilo teď, po vítězných volbách, konečně zveřejnit tajemství údajné sebevraždy zdiskreditovaného finančníka Jeffreyho Epsteina.