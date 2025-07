„Budu se modlit za zázrak a vítězství Spolu .“ Petr Fiala vyrazil do ulic a zkouší si to s voliči vyříkat

Proto se v průběhu minulého měsíce upravila strategie, byť jen lehce. Jeden z původních scénářů například pracoval s tím, že by koalice zveřejnila program ještě před začátkem prázdnin, což se, jak známo, nakonec nestalo. K odkladu přispěla obava, že zveřejnění programu by pod vlivem skandálu kolem bitcoinů pro ministerstvo spravedlnosti vyšumělo do prázdna. Veřejnost se s ním prý bude moci seznámit v druhé polovině srpna.