Ranní postřeh Lukáše Jelínka: Piráti jsou už zase v sobě!

Nechci hodnotit pana Votápka, ono se tuze snadno někomu udělí nálepka „stará struktura“ nebo „oportunista“. Přitom to často může být člověk, který toho za posledních třicet let vykonal pro zemi a společnost tolik dobrého, že by si zasloužil uznání, a ne odsudky. Za příklad si můžeme vzít Petra Pavla. I on si ale užil v kampani před prezidentským kláním svoje. A jeho komunistické mládí ještě může být proti němu nesčetněkrát použito. Všimněme si například tendence rozšiřovat okruh bývalých funkcionářů KSČ, jimž je snižován důchod. Třeba časem dojde i na předsedy základních organizací, k nimž Pavel patřil…