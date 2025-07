Polský prezident Duda se loučí a lituje, že se v Polsku málo věší za vlastizradu

Začátkem srpna nastoupí do prezidentské funkce Karol Nawrocki, a to znamená, že z polské politiky odejde Andrzej Duda. Nejspíš skutečně odejde, ač ještě relativně mladý. Prezidentoval deset let, ale za tu dobu se mu nepodařilo shromáždit kolem sebe dost lidí, kteří by chtěli vytvořit novou stranu pod jeho vedením, nebo dát dohromady dost lidí ve své vlastní partaji Právo a spravedlnost (PiS), kteří by chtěli, aby se v ní chopil nějaké důležité funkce. A především nepřesvědčil polské občany, že by cokoli z toho bylo potřeba.