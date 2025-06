Polským prezidentem je Karol Nawrocki. Tamní politiku čekají divoké časy - a Evropu taky

Po historicky těsném souboji (o kterém se rozhodlo při historicky vysoké účasti) se polským prezidentem stane historik Karol Nawrocki. Do té doby relativně neznámou figuru vytáhla do politiky dnes opoziční strana Právo a spravedlnost, a je dost dobře možné, že Nawrockého velkým úspěchem začal návrat strany PiS k moci. To je velmi důležitá zpráva nejen pro současnou polskou vládu, ale i pro zbytek Unie.