Bojovné Polsko chce zpátky na scénu. Reportáž z voleb, které změní Evropu

Už se blíží konec projevu, Karol Nawrocki ztišuje hlas, chvíli do mikrofonu skoro šeptá, ale s každou větou je slyšet hlasitěji a hlasitěji, až poslední slova, že miluje Polsko a miluje Sochaczew, a proto mu bude ctí být prezidentem, vášnivě křičí. Na prezidentského aspiranta tu pětistovka lidí, plné náměstíčko, čekala kvůli ucpaným silnicím v mírném dešti půl hodiny. „Ale stálo to za to. Je skvělý. Musí vyhrát,“ říká šedesátnice Justyna Nowak. Kadeřnice přijela do Sochaczewa autobusem ze sousedního města, aby kandidáta opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) viděla na vlastní oči.