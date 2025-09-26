0:00
Astrounat Brázda
26. 9. 202541 minut

Motoristům pomohou televizní debaty, STAN může mít pět i patnáct procent, nejvíc zklamaných voličů má Spolu

Vládneme, nerušit #28: Ve speciálním vydání výzkumníci debatují o tom, co se v Česku ještě může v předvolebním týdnu změnit. Moderuje František Trojan

František Trojan

Do voleb zbývá týden. Co ukazují průzkumy? Mají ještě vládní strany šanci na úspěch, nebo vyhraje ANO a další opoziční strany? Která ze stran se nakonec dostane do sněmovny a bude mít STAN pět procent, nebo patnáct? O tom všem byla další speciální epizoda podcastu Vládneme, nerušit. Hosty byli výzkumníci Tereza Friedrichová (NMS), Pavel Ranocha (Kantar) a Martin Kratochvíl (STEM).

