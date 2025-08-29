0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Zaručíme Ukrajině bezpečnost?
29. 8. 202535 minut

TOP 09 je v kómatu. Má dnes osobnosti, které ji dokážou probudit?

Vládneme, nerušit #24: O aktuálním politickém dění v Česku s Martinem Štorkánem, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

František Trojan
,
Martin Štorkán
,
Filip Zelenka

„Topka“ je v dlouhodobém úpadku. Strana, která mívala pět ministrů nebo pozici nejsilnější pravicové strany v parlamentu, dnes nemá jistotu, že by se do dolní komory samostatně probojovala. Její dlouholetá předsedkyně Markéta Pekarová Adamová navíc ve své pozici končí a už ve volbách nekandiduje. Přesto ve funkci zatím zůstala. Kdo přijde po ní? A má šanci na to, že stranu vrátí nad pět procent? Nejen o tom ve čtyřiadvacáté epizodě podcastu Vládneme, nerušit diskutovali redaktoři Respektu František Trojan, Martin Štorkán a Filip Zelenka. Čtěte také: Vybereme nového lídra, vrátíme se k jistotám a vstaneme z popela. Nebo se spojíme s ODSMart

Podcast je součástí série

Vládneme, nerušit

