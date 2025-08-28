Vybereme nového lídra, vrátíme se k jistotám a vstaneme z popela. Nebo se spojíme s ODS
Co bude po volbách s TOP 09?
Karlu Pelikánovi je šestadvacet, bydlí v Brně a pracuje jako advokátní koncipient. Kromě toho je ale už od roku 2017 aktivní v politice. Začínal ještě jako student brněnského gymnázia, první kandidaturu si vyzkoušel v roce 2018 v komunálních volbách v Brně a aktuálně působí jako zastupitel městské části Brno-sever. „Věřím, že je nesmírně důležité, aby se lidé do politiky aktivně zapojovali. Jen tak můžeme tuhle zemi posouvat dál,“ vysvětluje svou motivaci pro vstup do politiky.
V současnosti vede devítičlennou severobrněnskou pobočku TOP 09. Strany, která před patnácti lety zazářila, když pod vedením předsedy Karla Schwarzenberga získala ve sněmovních volbách necelých 17 procent hlasů a pět ministerských křesel včetně šéfa státní kasy. Od té doby už ale jenom klesá a valí se na ni jedna pohroma za druhou. Díky účasti v koalici Spolu se v uplynulých čtyřech letech podílela na vládnutí, samostatně by ale dnes zřejmě měla problém dostat se do Poslanecké sněmovny.
Partaj v uplynulých letech přišla o několik top osobností – expředsedu Karla Schwarzenberga, zakladatele Miroslava Kalouska i výraznou mladou tvář Dominika Feriho, kterého smetly ze scény sexuální zločiny. Současná šéfka Markéta Pekarová Adamová letos v únoru oznámila, že ze zdravotních důvodů nebude obhajovat poslanecký mandát a na listopadovém sněmu dává k dispozici i křeslo předsedkyně strany.
Atmosféra uvnitř partaje je tedy aktuálně – alespoň podle straníků – pesimistická. „Ve vedoucích pozicích strana mnoho známých tváří nemá. Zároveň se jí nedaří zvyšovat známost mladých politiků, kteří na nižších úrovních TOP 09 jsou. Tematicky je strana dost omezená tím, jaké posty ve vládě zastávala. Zdravotnictví je nepopulární a je velmi těžké o něm v kampani komunikovat z vládních pozic. Věda a výzkum je pro mnoho lidí nesrozumitelná,“ vyjmenovává problémy TOP 09 politolog Aleš Michal z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy.
