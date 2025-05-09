0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
5. 9. 2025

Decroix soupeří s bitcoiny, hnutím STAN i s Blažkem. Může vystoupat až do čela ODS?

Vládneme, nerušit #25: O aktuálním politickém dění v Česku s Františkem Trojanem, Filipem Zelenkou a speciálním hostem Ondřejem Kundrou

František Trojan
,
Filip Zelenka
,
Ondřej Kundra

Eva Decroix je ve funkci ministryně spravedlnosti čtvrt roku. Do úřadu přišla s jasným úkolem: co nejlépe se politicky vypořádat s kauzou, kterou jí zanechal Pavel Blažek. Jak se jí to daří? Proč některé kroky působily chaoticky a jak kauza promluví do sněmovních voleb? František Trojan a speciální host Ondřej Kundra to v uplynulých týdnech zjišťovali přímo na ministerstvu. V pětadvacáté epizodě podcastu Vládneme, nerušit s Filipem Zelenkou rozebírají, na co přišli. Čtěte také: Eva Decroix: Nejsem barbie z Instagramu ani zločinec, který něco zatajuje

Podcast je součástí série

Vládneme, nerušit

