Kdo se obětuje pro demokracii a bude vládnout s hnutím ANO? Bude to ODS, nebo STAN?
Vládneme, nerušit #23: O aktuálním politickém dění v Česku s Martinem Štorkánem, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Kampaň se blíží do finále, už i poslední opozdilci představují své programy a v politickém zákulisí se pomalu začíná mluvit o tom, kdo po volbách zasedne ve Strakově akademii. Podaří se současné vládě zázrak a obhájí své posty? Nebo se některá ze stran současné vládní koalice obětuje pro demokracii a složí vládu s hnutím ANO, se kterým si nyní nemohou přijít na jméno? Nejen o tom ve dvaadvacáté epizodě podcastu Vládneme, nerušit diskutovali redaktoři Respektu František Trojan, Martin Štorkán a Filip Zelenka.
Podcast je součástí série
Vládneme, nerušit
