Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
12. 9. 202536 minut

Andrej Babiš premiérem nebude, Karel Havlíček má větší šance

Vládneme, nerušit #26: O aktuálním politickém dění v Česku s Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

František Trojan
,
Filip Zelenka

Ačkoliv volební preference naznačují, že hnutí ANO směřuje k říjnovému vítězství, jeho šéf Andrej Babiš má cestu k premiérskému postu mnohem složitější. Stojí mu v ní zejména střet zájmů, kauza Čapí hnízdo a prezident Petr Pavel. Ve stejnou chvíli dvojka hnutí Karel Havlíček v jistém ohledu už nyní vystupuje jako kandidát na předsedu vlády. O šancích Andreje Babiše na návrat do premiérského křesla v novém díle podcastu Vládneme, nerušit diskutují redaktoři Respektu František Trojan a Filip Zelenka.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

