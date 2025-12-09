Andrej Babiš premiérem nebude, Karel Havlíček má větší šance
Vládneme, nerušit #26: O aktuálním politickém dění v Česku s Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Ačkoliv volební preference naznačují, že hnutí ANO směřuje k říjnovému vítězství, jeho šéf Andrej Babiš má cestu k premiérskému postu mnohem složitější. Stojí mu v ní zejména střet zájmů, kauza Čapí hnízdo a prezident Petr Pavel. Ve stejnou chvíli dvojka hnutí Karel Havlíček v jistém ohledu už nyní vystupuje jako kandidát na předsedu vlády. O šancích Andreje Babiše na návrat do premiérského křesla v novém díle podcastu Vládneme, nerušit diskutují redaktoři Respektu František Trojan a Filip Zelenka.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série
Vládneme, nerušit
Decroix soupeří s bitcoiny, hnutím STAN i s Blažkem. Může vystoupat až do čela ODS?
Je mladá generace slyšet a je vyslyšena?
Debata s politickými reportéry Respektu, autory podcastu Vládneme, nerušit. Jakou šanci má dnes mladá generace vstupovat do veřejného prostoru? A skrze jaké prostředky? Je dnes jednodušší prosadit své názory a postoje, nebo je to naopak?