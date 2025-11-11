0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Podcast11. 11. 20251 minuta

Summit v Brazílii prověří ochotu zemí spolupracovat na ochraně klimatu navzdory popíračům z USA

S Romanou Jungwirth Březovskou o klimatické konferenci OSN COP30 v Brazílii ve stínu Donalda Trumpa

Štěpán Sedláček

Svět zažil sérii rekordně horkých let a sílících extremních projevů počasí související ze zahříváním planety v důsledku vypouštění skleníkových plynů. Bezmála dvě stě států se před deseti lety v Paříži shodlo na tom, že se vynasnaží omezit nárůst teploty na základě dobrovolných závazků ke snižování emisí skleníkových plynů. V Brazílii tento týden začala jednání na klimatické konferenci OSN, která prověří jestli země dokáží v ochraně klimatu dále spolupracovat i když jeden z největších emitentů skleníkových plynů opustil jednací stůl a globální emise stále rostou.

Pařížská dohoda nestojí ani nepadá s jedním státem...USA stejně nebyly šampionem v ochraně klimatu, podotýká Romana Jungwirth Březovská. Jaká očekávání má analytička z Asociace pro mezinárodní otázky a Czechglobe, která se účastnila řady summitů, s konferencí COP30 v Brazílii? A o co se tam především "hraje"? Nejen na to se Výtahu Respektu ptá Štěpán Sedláček.

