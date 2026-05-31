Až se Východ a Západ setká v čipu
Je současná geopolitika jen „šumem“ dějin?
Už ve svém předchozím česky vydaném titulu K čemu je dobrá válka? Konflikty a pokrok civilizace vycházel britský historik a archeolog Ian Morris (1960) z širokého spektra oborů včetně kulturních dějin, etologie a biologie. A stejně je tomu v jeho nejnověji přeloženém díle Proč Západ vládne... zatím, kde hledá odpovědi na titulní otázku nečekanou optikou, již rozprostírá přes 50 tisíc let lidské existence.
Vše se mění
Jeho východiskem je, že jsme živočichové a existujeme jen díky tomu, že z okolí čerpáme energii. Když jí máme dost, rozmnožujeme se a obydlujeme další území. Jsme stejně jako ostatní zvířata zvědaví, ale také chamtiví, líní a bojácní. K vynálezům tak často docházíme právě kvůli lenosti a tomu, že si věci chceme zjednodušit. A protože to platí obecně, odmítá, že by lidé na Západě byli chytřejší a pracovitější – čímž boří mýtus o jeho výjimečnosti.
O úspěchu rozhodly hlavně materiální podmínky, tedy geografie: dostupnost plodin a zvířat vhodných k domestikaci nebo přístup k moři a obchodním trasám (geopolitika Západu se po objevení Ameriky změnila a přinesla rozvoj kontinentu). Zároveň jsou podle autora podobné výhody přechodné a vše včetně významu geografie se neustále mění.
