Pět českých zpráv
Konec expertů na Úřadu vlády
Už toto pondělí se očekává další vývoj ohledně přesunu některých agend pryč z Úřadu vlády na vybraná ministerstva. Krok, který vláda bez předchozí debaty nečekaně schválila minulý týden, vyvolal mezi experty a expertkami vlnu kritiky. Po ní se premiér a vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha (která za změnami stojí) sešli se zástupci expertů na rovnost žen a mužů či záležitosti menšin. „Navrhujeme vytvoření sekce pro lidská práva – jako to bývalo vždy na Úřadu vlády, kterou by řídil vrchní ředitel či ředitelka sekce a měl by pod sebou všechny administrativní úkony, které vykonává vedoucí Úřadu vlády,“ řekla bývalá zmocněnkyně Monika Šimůnková. Premiér řekl, že se nad návrhy zamyslí a do pondělí dá vědět.
Posuny kolem ČT a ČRo
Volba radních, projednání jednoho mediálního zákona a předložení druhého. To vše stihli vládní poslanci (a Senát) během jediného týdne. Začněme volbou nových radních. Do Rady Českého rozhlasu míří jako sněmovní nominant kontroverzní publicista Petr Žantovský. Ze Senátu pak předsedkyně spolku Ženy v médiích Jitka Adamčíková. Současně minulé pondělí jednala koaliční rada o návrhu mediálního zákona z dílny ministra kultury Oty Klempíře. Z jednání vyplynulo, že ministr vládě návrh zákona s vypořádanými připomínkami předloží v polovině června. Vláda dále navzdory řadě připomínek i avizovaným obstrukcím trvá na zrušení poplatků už od 1. ledna 2027. Do třetice Patrik Nacher nahrál poslanecký návrh, který počítá s tím, že by část obyvatel (senioři nad 75 let či osoby se zdravotním postižením) nemusela platit poplatky.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu