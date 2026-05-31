Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Uctěním památky obětí nacismu v Kounicových kolejích v Brně skončil sjezd sudetských Němců uspořádaný poprvé od jejich poválečného vyhnání na české půdě. Přišla vedra a teploty na mnoha místech vystoupaly nad 30 stupňů Celsia. Uplynulo 30 let od chvíle, kdy byl založen zdejší Senát. Na ochranu vzácné přírody natáhli zaměstnanci Krkonošského národního parku jako každý rok kolem vrcholu Sněžky letní sítě proti turistům. Prohrávají na bojišti, takže se opět uchylují k útokům na civilisty a civilní infrastrukturu, rozsévají paniku a chtějí strach a izolaci na Ukrajině i jinde, ale my pro ně máme vzkaz: nefunguje to. Delegace EU pro Ukrajinu v Kyjevě zůstává, odpověděla mluvčí diplomatické služby Evropské unie Anitta Hipper na výzvu Ruska, aby zahraniční diplomaté a cizí státní příslušníci opustili ukrajinskou metropoli, protože na ni ruská armáda v nejbližší době zahájí „systematické útoky“. Se záměrem uctít památku svých padlých kamarádů přijeli do Lokte na letošní oslavu podpisu nacistické kapitulace v tamním hotelu Bílý kůň i dva století američtí váleční veteráni Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se jako devatenáctiletí mladíci podíleli na osvobozování Československa. Noviny přinesly zprávu, že papež Lev XIV. se jako první hlava katolické církve omluvil za její roli ve schvalování otroctví a vyjádřil lítost nad tím, že církev obchodování s otroky po staletí neodsoudila. Evropská komise vyjádřila v dopise českým úřadům svoje pochyby nad řádným vyřešením střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a vyzvala je k pozastavení všech dotací Babišovu podnikatelskému impériu Agrofert. Brutální íránský režim zůstal u moci, ukázal, že dovede uzavřít Hormuzský průliv, zaútočit na své sousedy a odolat nejmocnější armádě světa – takže je posílený a Spojené státy oslabené; k neschopnosti dosáhnout válečných cílů a ke ztrátám vojáků a zbraní je třeba přidat, že se naši spojenci od Perského zálivu přes Evropu až po Asii poučili, že nám nemohou věřit, citovala zdejší média z analýzy, kterou americký konzervativní web The Bulwark zhodnotil porážku Spojených států amerických ve válce rozpoutané jejich prezidentem Donaldem Trumpem proti Íránu. „Tato válka začala, protože Trump a jeho administrativa jsou hloupí, bezohlední a arogantní, a špatnou zprávou je, že Trump je naším prezidentem, takže za jeho hloupost, bezohlednost a aroganci zaplatí celá země, škody, které byly napáchány, jsou reálné,“ shrnul svoje hodnocení schopností prezidenta Trumpa The Bulwark. Na Smíchově most přijíždí do křoví plného prezervativů a injekčních stříkaček, vedle stojí nejvíc přepadávaná pumpa v Praze, nad tím jezdí tramvaje, autobusy – přišlo mi skvělé, aby tam bylo něco, co vás zaujme, vysvětlil sochař Krištof Kintera, proč se rozhodl ozvláštnit jeden konec nedávno dokončeného Dvoreckého mostu mezi Podolím a Smíchovem zahradou osázenou pouličními lampami z celého světa. „Temnota je všude kolem nás a bohužel se projektuje do všech temných věcí, které se dějí, zatímco světlo vždycky fungovalo jako kontradikce k tomu, takže symbolickým přivezením světla ze všech koutů světa na jedno specifické místo v Praze chceme poukázat na pozitivní energii světla a propojit svět na tomto periferním brownfieldu,“ dodal Kintera. Neznámý sázkař vyhrál ve hře Eurojackpot tři miliardy korun a nejoblíbenějším českým jménem se podle statistiky stala Viktorie.
