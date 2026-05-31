Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Nikdy neumřít, všechno ovládnout
31. 5. 20264 minuty

Náprava tradiční rodinou?

Obhajoba propuštěného Dominika Feriho míjí podstatu sexualizovaného násilí

Clara Zanga

Dominik Feri, odsouzený za dvě znásilnění a jeden pokus o něj, byl předčasně propuštěn z výkonu trestu. S první žádostí v polovině ledna u teplického soudu neuspěl. Podle soudce Jaroslava Malchuse mu tehdy zcela chyběl náhled na trestné činy, které spáchal – svou lítost vyjadřoval tím způsobem, že jej mrzí, „jak situaci poškozené subjektivně vnímají“. Jeho chování tehdy mělo být extrémně sebevědomé až arogantní a neprojevoval žádnou sebereflexi. 

Feri se proti rozhodnutí odvolal a Krajský soud v Ústí nad Labem vrátil případ zpět k projednání. Během uplynulých čtyř měsíců se chování bývalého poslance mělo výrazně změnit k lepšímu, další čas ve vězení mu prý prospěl a již nevystupuje tak arogantně. To uznává i státní zástupce Ondřej Lang, ačkoli jeho poznámka, že změna chování mohla být účelová, je zcela namístě. Je otázka, zda mohl za krátkou dobu projít tak zásadním přerodem. V mezidobí ale docházel na terapii, což mohlo s jeho nápravou pomoci.

I u posledního stání, které vedlo k jeho propuštění, však zmínil, že „je mu velmi líto újmy, kterou poškozené pociťují“ – tedy ne té, kterou jim způsobil. Státní zástupce pro něj ostatně navrhl po dobu tříleté podmínky dohled a vhodný program probační a mediační služby. Nicméně Feri všechny stanovené podmínky pro dřívější propuštění splnil – odpykal si více než polovinu trestu, konkrétně dvě třetiny, podle soudu také prokázal polepšení a očekává se, že bude na svobodě vést řádný život. 

Argumentace „nahodilými kontakty“ hází část viny na oběti – jako by si za to mohly samy.

