Náprava tradiční rodinou?
Obhajoba propuštěného Dominika Feriho míjí podstatu sexualizovaného násilí
Dominik Feri, odsouzený za dvě znásilnění a jeden pokus o něj, byl předčasně propuštěn z výkonu trestu. S první žádostí v polovině ledna u teplického soudu neuspěl. Podle soudce Jaroslava Malchuse mu tehdy zcela chyběl náhled na trestné činy, které spáchal – svou lítost vyjadřoval tím způsobem, že jej mrzí, „jak situaci poškozené subjektivně vnímají“. Jeho chování tehdy mělo být extrémně sebevědomé až arogantní a neprojevoval žádnou sebereflexi.
Feri se proti rozhodnutí odvolal a Krajský soud v Ústí nad Labem vrátil případ zpět k projednání. Během uplynulých čtyř měsíců se chování bývalého poslance mělo výrazně změnit k lepšímu, další čas ve vězení mu prý prospěl a již nevystupuje tak arogantně. To uznává i státní zástupce Ondřej Lang, ačkoli jeho poznámka, že změna chování mohla být účelová, je zcela namístě. Je otázka, zda mohl za krátkou dobu projít tak zásadním přerodem. V mezidobí ale docházel na terapii, což mohlo s jeho nápravou pomoci.
I u posledního stání, které vedlo k jeho propuštění, však zmínil, že „je mu velmi líto újmy, kterou poškozené pociťují“ – tedy ne té, kterou jim způsobil. Státní zástupce pro něj ostatně navrhl po dobu tříleté podmínky dohled a vhodný program probační a mediační služby. Nicméně Feri všechny stanovené podmínky pro dřívější propuštění splnil – odpykal si více než polovinu trestu, konkrétně dvě třetiny, podle soudu také prokázal polepšení a očekává se, že bude na svobodě vést řádný život.
Argumentace „nahodilými kontakty“ hází část viny na oběti – jako by si za to mohly samy.
