Zoufalé tázání

Jeden respondent situaci na Ukrajině zase vysvětluje neexistující slovenskou paralelou: „Představte si, že se na Slovensku dostane k moci fašistická strana, která prohlásí všechny tam žijící Čechy za Slováky. Budou se na to Češi dívat klidně?“ Když Procházková právem namítne, že Češi by ani v takovém případě neodpalovali rakety na Bratislavu, její protějšek odpoví: „Nemusíte ze sebe dělat až tak mírumilovné společenství inteligentů. Podle mě je rozdíl hlavně v tom, že vy nemáte ty správné rakety.“ Takové extrémní názory jsou v knize výjimkou, ale ani ti, kteří nejsou příznivci Putinova režimu, se neshodnou, jestli je agrese výrazem dlouholetého ruského imperialismu, nebo alespoň zpočátku upřímné víry v to, že Ukrajinci a Rusové jsou jeden národ, popřípadě bratrské národy.