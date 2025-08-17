Rozhovor17. 8. 20258 minut
Trump si chtěl připadat jako za studené války. Evropu ale přes palubu nehodí
Starý kontinent však stojí na křižovatce, kdy se rozhoduje, zda bude součástí světové politiky, nebo se utopí v domácích problémech, říká bývalý slovenský ministr zahraničí Miroslav Wlachovský
↓ INZERCE
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Kultura2 minuty
Událost týdne: Jak The Beatles stvořili stadionový rock
Pavel Turek17. 8. 2025
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Jeden den v životě3 minuty
Severní vítr JE krutý
Eva Galovičová17. 8. 2025
Minulý týden3 minuty
Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Ivan Lamper17. 8. 2025
Zen žen
Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej17. 8. 2025