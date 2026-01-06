Nikdy neumřít, všechno ovládnout
Zahraničí1. 6. 20265 minut

Islanďany vystrašil Trump. Ostrované zvažují vstup do EU

Země v severním Atlantiku se doposud držela stranou od zbytku Evropy, americké hrozby vůči Grónsku však mění pohled tamních obyvatel

Amelia Nierenberg
,
The New York Times

Island leží v Evropě, není však členem Evropské unie. Dlouhou dobu to tak ostrovnímu státu vyhovovalo, protože si tvrdě hájil svou nezávislost – a zvlášť kontrolu nad rybářským průmyslem.

Dnes už to neplatí. V posledních měsících se „ostrov ledu a lávy“ začal cítit nejistě – poté co prezident Trump opakovaně vyhrožoval, že si „podmaní“ Grónsko, které je nejbližším sousedem Islandu. Přibližně 400 tisíc Islanďanů vážně diskutuje o tom, co bylo kdysi nemyslitelné: Nastal čas pokusit se o vstup do EU?

„Krize kolem Grónska nás rozhodně zasáhla na citlivém místě,“ řekla premiérka Kristrún Frostadóttir v únorovém rozhovoru ve své kanceláři v Reykjavíku, hlavním městě Islandu. Nyní je podle jejích slov zahraniční politika v myslích voličů mnohem palčivějším tématem: „Situace se jednoznačně změnila.“

Island směřuje k referendu. Už letos v létě voliči rozhodnou o tom, zda se pustit do předběžných rozhovorů o členství v EU. Celý proces sice může trvat roky, už samotný fakt, že se o tématu vede tak zásadní debata, však signalizuje skutečný obrat.

