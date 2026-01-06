Ján Markoš: Robert Fico na nás zkouší triky staré tisíce let
Vaším skutečným protivníkem často není ten, kdo stojí na druhé straně barikády, ale ten, kdo způsobil, že vůbec nějaká barikáda vznikla. A že na ní oba stojíte.
Už je to více než dva tisíce let, co Gaius Julius Caesar poštvával proti sobě galské kmeny, aby se nespojily vůči římské nadvládě. A je to více než dvě a půl tisíciletí, co čínský generál Sun-c’ ve svém Umění války napsal:
„Ti, kteří byli ve starých časech nazýváni zručnými vůdci, věděli, jak vrazit klín mezi nepřítelův přední a zadní voj; jak zabránit spolupráci mezi jeho velkými a malými oddíly; jak překazit dobrým jednotkám záchranu špatných a důstojníkům zabránit ve shromažďování jejich mužů.“
Od starověku byla strategie „divide et impera“ (tedy „rozděl a panuj“) použita snad milionkrát. Kolonizátoři ji milovali, protože jim umožňovala ovládat většinové místní obyvatelstvo. Britové v Indii podporovali rozpory mezi hinduisty a muslimy, Belgičané ve Rwandě zvýhodňovali Tutsie před Hutuy, Holanďané v Indonésii štvali jednoho místního vládce proti druhému.
Jak je tedy možné, že tak málo vnímáme, o co se snaží Robert Fico? Důsledně pracuje na tom, aby rozhádal své protivníky. To byl zřejmě hlavní důvod, proč loni přišel s novelou ústavy, podle níž existují jen dvě pohlaví. Vrazil tak klín mezi KDH a zbytek opozice.
