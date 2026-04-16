0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak se vyhnout nejhoršímu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Věda16. 4. 202612 minut

Budiž červené světlo! V čem může pomoci terapie, od níž si hodně slibujeme, ale málo toho víme

Záření kolem okraje viditelného spektra vyhlazuje vrásky a možná i chrání mozek po mrtvici. Proč terapie funguje a kde všude by mohla léčit, však zůstává nejasné

Martin Uhlíř

Vrátíte se večer domů a v ložnici vás čeká scéna jako z hororu: krvavé přítmí a na lůžku postava s rudě planoucí maskou na obličeji. Na okamžik se o vás pokouší mrtvice, pak pochopíte, že to není vrah z filmu Pátek třináctého, ale vaše partnerka, která uvěřila v zázračnou moc červeného světla a pořídila si jeden z četných přístrojů, jimiž se lze v domácích podmínkách ozařovat. 

Pokud se metoda zvaná fotobiomodulace – tedy ozařování červeným a blízkým infračerveným světlem – správně používá, má bezesporu místo v kosmetice, kde pod odborným vedením může pomoci při vyhlazování vrásek. Zároveň se s ní však pod vlivem intenzivního marketingu pojí nerealistická očekávání. Přístroje volně nabízené na trhu se zpravidla testují jen na bezpečnost, nikoli optikou účinnosti. Neměly by tedy ublížit, alespoň pokud dodržíte návod a neozařujete si jimi přímo oči, ale zda pomáhají, je ve většině případů sporné. 

Příliš jasno nepanuje ani v medicínském využití. Metoda se již používá třeba pro léčbu periferní neuropatie, poškození a znecitlivění nervů mimo mozek a míchu. Jinde ji vědci intenzivně zkoumají: zdá se, že by mohla chránit lidský mozek po mrtvici či při Parkinsonově chorobě.

↓ INZERCE

Není však doloženo, proč vlastně „karmínová terapie“ tělu pomáhá. A stejně tak často nemáme představu ani o vhodných dávkách záření, vlnových délkách a o tom, jak pracovat s odlišnou barvou kůže a věkem pacientů. „Nevíme, co vlastně děláme. Znervózňuje mě to,“ hodnotí boom málo prozkoumané metody pro časopis Nature evoluční bioložka Elke Buschbeck. Současný stav poznání zkrátka připomíná pobyt v místnosti, která je mírně ozářena červeným světlem, většina věcí však tone v šeru. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články