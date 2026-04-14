Anatomie jednoho podvodu: Seberou vám to nejcennější, co máte, svobodnou vůli
Případy, kdy lidé po telefonu naletí kyberšmejdům, jsou stále častější. Imunní není nikdo
V úterý dopoledne na začátku března se Anna A. právě chystala vyrazit s malým synem do města, když jí náhle zazvonil mobil. Následoval více než tříhodinový hovor trvající až do brzkého odpoledne, který mladá podnikatelka žijící ve středočeském městě zpětně popisuje jako dobu, kdy zvláštním způsobem ztratila kontrolu nad svým rozhodováním. Trojice lidí, se kterými během toho dlouhého telefonátu postupně mluvila, ji každopádně přesvědčila, že její a manželovy úspory uložené v bance jsou v ohrožení a je nutné je ihned přemístit do bezpečí. Vše působilo naléhavě a současně velmi věrohodně, vystrašená žena tak na cizí účet postupně převedla zhruba 800 tisíc korun.
Šlo o stresující proces, při kterém musela souběžně s telefonováním překlikávat mezi několika aplikacemi, odpovídat na textové zprávy a u toho ještě řídit auto a pečovat o nemocného syna. Když telefonát krátce po obědě skončil, byla úplně vyčerpaná. Po pár minutách se ale spolu s únavou dostavilo i prozření, co se doopravdy stalo. „Celá jsem se rozklepala, běhala po bytě a křičela – ne, ne! To se přece nemohlo stát!“ vzpomíná třicátnice, kterou okamžitě zavalil pocit viny, že naletěla podvodníkům a rodinu připravila o těžce vydělané peníze. A ačkoli od události uplynul více než měsíc, během hovoru se při vzpomínce na ono březnové úterý občas rozpláče.
Anna A. se stala obětí takzvaného vishingu, oblíbené techniky kyberšmejdů. Tedy podvodníků, kteří přes mobil či počítač lákají z lidí peníze a vedle technologických nástrojů k tomu používají psychologickou manipulaci, před níž je někdy těžké se bránit i pro mladého, vysokoškolsky vzdělaného člověka. Anna A. vystudovala politologii, s manželem provozuje rodinnou firmu a denně pracuje s počítačem, přesto na zdánlivě známý trik také naletěla. Navzdory tomu, že se o podobných případech mluví stále častěji, obětí přibývá a techniky podvodníků jsou stále sofistikovanější. Odborníci se přitom shodují, že proti nim existuje jen jedna skutečně účinná obrana. Co nejvíce o nich mluvit.
Vybrakovat všechno
